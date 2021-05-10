مستشار الرئيس: سنظل في الموجة الثالثة لحين ثبات الأرقام ثم انخفاضها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن مصر تمر حاليا بالموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتًا أن هناك زيادة في أرقام الإصابات المعلنة من جانب وزارة الصحة وغير المعلنة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الحالات التي تدخل المستشفيات وتحتاج لأجهزة تنفس صناعي ورعايات مركزة.

وأوضح «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه كلًا من الإعلامية بثينة توكل والإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية «اليوم» أننا سنظل في الموجة الثالثة لحين ثبات الأرقام لأيام متتالية ثم انخفاضها، لافتًا إلى أن هذا المرض وبائي ومعدي وينتقل من حالة لحالات أخرى كثيرة، مشددًا على أن الوسيلة المعروفة والمتاحة هي انتقال العدوى من شخص مصاب لشخص غير مصاب «المعدي بيعدي 3 و4 والـ4 بيعدوا غيرهم وهكذا».

وشدد «تاج الدين» على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، وتناول اللقاح الذي توفره مصر، مشيدًا بالجهود المضنية التي تقوم بها مصر لتوفير اللقاحات من جميع المصادر وتصنيع اللقاحات على خطوتين.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى هي تعبئة اللقاحات في مصر لتتمكن من إنتاج أكبر كمية ممكنة من اللقاحات، والخطوة الثانية هي توطين صناعة اللقاحات في مصر.

وأشار «تاج الدين»، إلى أن لقاح سينوفارم، أجريت عليه تجارب سريرية على البشر وأجازته دولة المنشأ، ووافقت عليه هيئة الدواء المصرية بعدما أجرت التجارب الخاصة بها للتأكد من فاعليته في مقاومة الفيروس، مشددًا على أمانه وأنه لم يستخدم إلا بعد التأكد من ذلك.