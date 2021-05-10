الملك سلمان يصدر أمرا بتعيين «سهيل أبانمي» محافظا لهيئة الزكاة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمرا ملكيا بتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي، محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الأسبوع الماضي دمج هيئتي «الزكاة والدخل» و«الجمارك» في هيئة واحدة باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، ووافق على تنظيمها.

وشغل «أبانمي» منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ يونيو 2017، قبل تكليفه في مارس الماضي محافظا للهيئة العامة للجمارك إضافة إلى عمله.

ولي العهد السعودي يوجه بتخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال «الرياض»

وفي سياق آخر، وجه ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة «الرياض» ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في إطار الاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ويهدف التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها، وفقا لما ذكرته «العربية» الإخبارية.

ويستهدف قرار ولي الهد السعودي، دعم قطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسن الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، سعيا لتنفيذ مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 70% بحلول 2030.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية السعودي، ماجد الحقيل، إن القطاع يساهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، ويوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتشكل مدينة «الرياض» ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعد تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد وأكثرها حيوية وجذب للمستثمرين.