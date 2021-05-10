عاجل.. الاحتلال يقرر إغلاق حاجز «بيت حانون» شمال قطاع غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز «بيت حانون» أو «إيرز» شمال قطاع غزة بحجة استمرار إطلاق الصواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت فجر اليوم، 3 مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، في اطار الرد على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة واستمرار الإرباك الليلي.

وقالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن مدفعية الاحتلال قصفت أرض الغول غرب بيت لاهيا وموقعا في منطقة أبوعودة بيت حانون.

كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعا في رفح جنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء القطاع.