رئيس مؤسسة حياة كريمة تكشف تفاصيل برتوكول التعاون الموقع مع «التخطيط»

كشفت منى عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عن تفاصيل برتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلة: «البرتوكول يعد حلقة من حلقات التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني».

وقالت القماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إن البرتوكول يهدف لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع المستوى المعيشي والاقتصادي والبيئي للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة.

وأوضحت القماري، أنه تم استهداف أكثر من 57.8% من سكان مصر في المبادرة، مشيرة إلى أن أهم ما جاء في البرتوكول هو التعاون بين وزارة التخطيط ومؤسسة حياة كريمة لقياس مدى رضا المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية المقدمة لهم في المبادرة الرئاسية.

وأشارت إلى أن البرتوكول شمل تحديد معايير الاستدامة وتحديد القرى والمراكز المستهدفة والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية والتدخلات الخاصة بالمبادرة في المحاور التي تقام عليها المبادرة.

وتابعت: شمل البرتوكول تنفيذ التدخلات التنموية في القرى والمراكز المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام وأيضًا خلق وسائل مبتكرة لتمويل المبادرة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن الموازنة العامة للدولة تحملت في المرحلة الثانية ما يقارب 216 مليار جنيه والتي استهدفت 51 مركز و1300 قرية في 20 محافظة.

وأكدت القماري أن المبادرة تستهدف 4658 قرية بتعداد سكاني يتخطى 57 مليون نسمة، لافتة إلى أن الرئيس اعتمده كمشروع قومي لتطوير الريف المصري وأنه منذ إعلانه كمشروع قومي وهو يشهد تذليل كل العقبات التي تواجه المشروع من تراخيص واعفاءات واعفاءات رسوم إدارية للإسراع في وتيرة العمل قائلة: «أنهم حاليًا في المرحلة الثانية التى تستهدف 20 محافظة وأنهم سينتقلوا بعد ذلك للمرحلة الثالثة».