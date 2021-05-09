تنفيذ 319 مشروعا بـ1.7 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لـ319 مشروعًا بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه، بجانب 90 مشروعًا سيتم البدء فيها قريباً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ورؤساء ومديري الشركات والهيئات المشاركة في تنفيذ المبادرة بمركز زفتى وجهاز تعمير الساحل الشمالي.

وناقش المحافظ مشروعات قطاع مياه الشرب والبالغ عددها 117 مشروعًا ضمن حياة كريمة بتكلفة 90 مليون جنيه، حيث تم إنهاء 6 منها وجاري العمل في المشروعات المتبقية، ومن المقرر الانتهاء منهم في 18 يوليو المقبل.

كما ناقش المحافظ الموقف الحالي لـ61 مشروع في قطاع الصرف الصحي بإجمالي 570 مليون جنيه، حيث تم البدء في 58 منها، والانتهاء من مشروع مد تدعيم شبكات صرف صحى قطر 10 بوصة بطول 700 متر طولي بقرية كفر الجنيدي التابعة للوحدة المحلية بسندبسط.

وناقش المحافظ مع مديرية الري الموقف التنفيذي لـ13 مشروعًا في قطاع الري بتكلفة 173.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين ترعت ميت الحارون التابعة للوحدة المحلية لتفهنا العزب، وترعة الدمنهورية التابعة للوحدة المحلية بالغريب بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وجاري العمل في 11 مشروعًا أخرى.

كما طالب «رحمي» بسرعة الانتهاء من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي البالغ عددها 54 مشروعًا، بتكلفة 542 مليون جنيه، حيث تم البدء في 6 مشروعات بقرى سندبسط، وتفهنا العزب، ونهطاي، والضبابشة، وكفر الدغايدة، وكفر دمنهور القديم.

واخْتُتِمَ الاجتماع الأول بمناقشة مشروعات قطاع التعليم، حيث يتم تنفيذ 74 مشروعًا تعليميًا، ما بين إنشاء جديد أو تطوير أو إضافة مبانٍ ملحقة، بإجمالي تكلفة 385 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مدرسة الشهيد الحسيني محمد عجاج بقرية سندبسط.

وفي اجتماعه الثاني، ناقش المحافظ الإجراءات التي قامت بها رئاسة مركز ومدينة زفتى في 90 مشروعًا سيقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي، حيث سيتم البدء في تنفيذ 24 وحدة صحية، 12 مجمع زراعي، 19 كوبري، 5 مجمعات خدمية، و30 مركز شباب عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الهدم والبناء.