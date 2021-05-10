بث مباشر.. مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك

اندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، وأطلقت قوات الاحتلال المئات من قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المرابطين داخل المسجد، فيما وقعت إصابات في صفوف المرابطين داخل الأقصى.

وتصدى المرابطون داخل المسجد، لقوات الاحتلال بالحجارة.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الآلاف من أفراد الشرطة منذ الساعات الأولى من هذا الصباح في جميع أنحاء مدينة القدس والبلدة القديمة.