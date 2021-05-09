مصر ترفض وتستنكر اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا اليوم، مع سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي، مدير إدارة إسرائيل، وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، والتشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على النقاط الواردة كافة في البيان الصادر عن الوزارة أمس الأول، بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.