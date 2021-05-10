مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 28.. هل يقتل محمد رمضان شقيقته في السجن؟

ينتظر جمهور مسلسل موسى الحلقة 28، التي تشهد سعي «موسى»، الفنان محمد رمضان للبحث عن شقيقته «شفيقة»، الفنانة هبة مجدي، ليقتلها ويغسل عاره بعد هربها، ليفاجأ بقتل زوجها «شهاب باشا» الفنان صبري فواز على يد «نوفل» الفنان منذر ريحانة، حينما ذهب إلى المصنع وقتل «شهاب باشا»، الذي تورطت فيه «شفيقة» وحكم عليها بالإعدام، وينتظر المشاهدين كيف ستنجو «شفيقة» من تلك الورطة، لذا يتساءل متابعو المسلسل عن مواعيد مسلسل موسى الحلقة 28، اليوم الاثنين.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 28

وتعرض قناة DMC، الحلقة 28 من مسلسل موسى، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي.

كما أن تردد فضائية «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويحاول موسى أن يخرج شقيقته من السجن، ثم يغسل عاره منها ويقتلها، ويحزن عليها، وهو ما استنكرته «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، التي أبلغته أنها حامل منه، ما جعله يضحك في سعادة، ويقول «هبقى أب».

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.