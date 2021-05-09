مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 27.. هل يتورط محمد رمضان في قتل «شهاب»؟

ينتظر جمهور مسلسل موسى الحلقة 27، التي تشهد سعي «موسى»، الفنان محمد رمضان للبحث عن شقيقته «شفيقة»، الفنانة هبة مجدي، بعد أن أبلغه زوجها «شهاب باشا» الفنان صبري فواز بمكانها، ليذهب معه لرؤيتها، لكن «نوفل» الفنان منذر ريحانة كان له رأي آخر، حيث رفض ذلك بعدما صدّته «شفيقة» ورفضت زواجه، لذا ذهب إلى المصنع وقتل «شهاب باشا»، وينتظر المشاهدون كيف سينجو موسى من تلك الورطة، لذا يتساءل متابعو المسلسل عن مواعيد مسلسل موسى الحلقة 27، اليوم الأحد.

مواعيد مسلسل موسى الحلقة 27

الحلقة 27 من مسلسل موسى، تعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، وسيد رجب.

كما أن تردد فضائية «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وسعى موسى للنجاح منفردًا في تجارة «الراديو»، وسط رفض من زوجته «حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، ونصيحتها له بعدم الاستمرار فيما بدأ بالتجارة فيه، خشية أن يصبح أضحوكة بين التجار، وذلك أمام إصرار الفتى الصعيدي على النجاح والتفوق على المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، شقيق حلاوتهم، قبل أن يظهر له شهاب، ويذهب معه لشفيقة ثم تحدث واقعة القتل، فهل يتورط محمد رمضان في قتل «شهاب» أم ينجو منها؟.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.