عاجل.. مدير «الأقصى»: قوات الاحتلال هاجمت المسجد بشكل همجي

قال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت المسجد الأقصى المبارك بشكل همجي وغير مسبوق ومبيت مسبقا.

«الكسواني»: الاحتلال اقتحم المصلى القبلي من «الأقصى»

وأضاف الكسواني، في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الاحتلال اقتحم أيضا المصلى القبلي من المسجد واعتدى على المعكتفين.

واندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد صباح اليوم، بعد اقتحامه من قبل العشرات من قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر «باب المغاربة».

وألقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بكثافة على المتواجدين داخل الاقصى ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين،، فيما لاتزال المواجهات مستمرة، كما تنفذ قوات الاحتلال اعتقالات في ساحات المسجد.

وتظاهر الآلاف من المصلين منذ ساعات الفجر في المسجد، وساروا في ساحاته وهم يهتفون للمسجد، ويرددون قسما لحماية المسجد، من اقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكان الشبان الفلسطينيين، نصبوا في وقت سابق، الحواجز الخشبية مقابل «باب المغاربة».