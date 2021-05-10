خروج 30 حالة من عزل «الإيمان العام» بأسيوط عقب تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور محمد جمال مدير عام مستشفى الإيمان العام بأسيوط، خروج 30 حالة من مصابي فيروس كورونا بقسم العزل بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء.

وأوضح مستشفى الإيمان العام، أن الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى.

وحرص الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على الاحتفال بالحالات، والتقاط الصور التذكارية معهم

وفى سياق متصل وجه الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الشكر للطاقم الطبي بمستشفى الإيمان العام، على جهدهم وتكاتفهم في علاج المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم للحالات المصابة على مدار الساعة، حتى تماثلهم للشفاء.

ومن جانب آخر، أصدر محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، قرارًا رقم 842 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة، تضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ومدير إداة الطب العلاجي ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الصحة ومدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة للمرور على المستشفيات المركزية والعامة والحميات على مستوى المحافظة ودراسة الوضع الحالي وحصر كافة الاحتياجات العاجلة المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات على أرض الواقع لدعم جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا لتقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية هذه الاحتياجات وتوفير أية نواقص وتعظيم امكانيات القطاع الصحي بالمحافظة.