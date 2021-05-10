وزير المالية لـ«الوطن»: ميزانية مفتوحة لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة جاهزة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بميزانية مفتوحة.

وأضاف وزير المالية لـ«الوطن»، أن وزارة المالية ستصدر بيانًا قريبًا لتوضيح المبالغ الزائدة عن حزمة الـ100 مليار جنيه التي خُصصت لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة خلال العام المالي الحالي 2020-2021.

وأكد «معيط»، أن تعليمات القيادة السياسية واضحة منذ تفشي الفيروس في مصر، وتتمثل في أن أمان وصحة المواطنين تأتي في المقام الأول، ومقدمة على أهداف أخرى تتطلع إليها الدولة أو الموازنة العامة للدولة.

وحول المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أشار وزير المالية إلى أن خطوات تنفيذ المبادرة تسير وفق البرنامج المخطط لها، لافتاً إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل فى يناير الماضى وحتى نهاية إبريل الماضي.

وأكد الوزير أن الطلبات المقدمة يتم دراستها حاليًا بالتعاون مع البنوك وشركات إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة.

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ووفقًا لـ«المركزي» تبلغ قيمة الطرح الأول 11 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 %و9.25 %و8.75 %، على الترتيب.

وتمول «المالية» عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له على الرغم من إعلان الوزارة في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.