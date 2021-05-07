إحلال السيارات بـ«المالية»: نهدف لإنهاء الانبعاثات الكربونية المؤثرة

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن المبادرة تهدف إلى أن يحصل المواطنون على سيارات ذات استخدام كفؤ للوقود ولا تخرج انبعاثات كربونية تؤثر على البيئة بشكل سئ مثل السيارات القديمة.

وأضاف «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء المحروسة»، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن المبادرة تقدم الكثير من الحوافز المالية والدعم المالي لتسيير عملية الإحلال من السيارات القديمة للجديدة، كما تدفع الدولة نيابه عن المواطن مقدم السيارة بحد أقصي 10% من سعر السيارة الجديدة 22 ألف جنيه للملاكي، و20% من سعر السيارة الجديدة للتاكسي 45 ألف جنيه، بالتقسيط على 7 أو 10 سنوات بسعر فائده 3% طيله الفترة.

وأوضح أنه تم عقد دراسة في السوق المصري قبيل إطلاق المبادرة حول شراء السيارة الجديدة بالتقسيط، وبعد ذلك تم تقليل جميع الإجراءات التي كان يدخل فيها المواطن من أجل شراء السيارة الحديثة عبر زيادة مدة الـ5 سنوات للتقسيط مع تبسيط سعر الفائدة، «المبادرة مفتوحة لكل المواطنين المصريين، كما يجب تقديم إقرار الدخل مع التقديم».

وأكد «عبدالرازق»، أنه يحق دخول المبادرة لكل شخص لديه سيارة ملاكي، أو تاكسي أو ميكروباص، مر على صنعها 20 سنة فأكثر، ولها رخصة سارية باسم صاحب السيارة على الأقل لمدة آخر عامين، وأن يكون من سكان المحافظات السبع المحددة في المرحلة الأولى، وهي: «القاهرة والجيزة والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر».