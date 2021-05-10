عاجل.. فرنسا ترصد 20 إصابة بفيروس كورونا من السلالة الهندية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، رصد 20 إصابة بفيروس كورونا من السلالة المتحورة في الهند، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وسجلت الهند 366 ألفًا و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 22 مليونًا و662 ألفًا و575 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3754 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 264 ألفا و116 شخصا.

وأفادت بأن 353 ألفًا و818 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 18 مليونًا و671 ألفًا و222 شخصًا.