البريد المصري يفوز بجائزة التميز من الاتحاد العالمي

فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي «تعاونيات البريد السريع» على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، وذلك بعد تطبيق أعلى معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيداً واضحاً للدور الدولي الذي قام به البريد خلال الفترة الماضية ويؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن معايير الحصول على هذه الجائزة معايير عالمية تأتي بناء على مؤشرات أداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمى وتشمل الرد على الاستعلامات الواردة في المواعيد المحددة بنسبة لا تقل عن 98%؜ واستقبالها ومعالجتها إيجابياً، الأمر الذي تطلب جهداً كبيراً من فريق العمل للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

وفي نفس السياق، تسلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، خطاب تهنئة من السفير بشار حسين، مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريدي العالمي، يهنئ فيه البريد المصري على حصوله على جائزة «تعاونيات البريد السريع» وحصوله على شهادة التميز بعد تحقيقه طفرة كبيرة في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي قائلاً: «لقد أظهر مركز خدمة عملاء البريد المصري الخاص بخدمة البريد السريع الدولي التزاماً عالي المستوى على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بتقديم خدمة ممتازة ومتميزة لكل شركائه الدوليين الأعضاء في شبكة البريد السريع الدولية وذلك باستيفائه كل معايير الجدارة التي تأهل بموجبها للحصول على الجائزة».

كما أشاد الدكتور شريف فاروق بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة والجودة المطلوبة من أجل رفع اسم مصر عالياً بين الدول المشاركة في اتحاد البريد الأفريقي والعالمي.