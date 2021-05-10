مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27: الانتقام من سيف الخديوي بمقتل شقيقه

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 اتفاق رفعت الدهبي وحسن أبوخاطر مع حمزة رجل سيف الخديوي الخائن له على التخلص من مالك شقيق الخديوي لتوجيه ضربة قاصمة له، ونجح حمزة في الوصول لهاتف مينا صديق الخديوي وأرسل من خلاله رسالة لمالك يطلب فيه الحضور مكان ما دون أن يخبر أحد لأمر مهم.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 27 قتل مالك شقيق الخديوي غدرًا

بمجرد وصول مالك للمكان المتفق عليه وجد حمزة أمامه وعدد من الرجال قاموا بحجزه وإخراج سلاح أبيض للتخلص منه ووسط بكائه وتوسله لهم إلا أنهم قرروا التخلص منه وإلقاء جثته أمام مزرعة الخديوي.

وشهدت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير ذهاب أسرة غزل لمسكنها الجديد ومقابلة زوجها سيف الخديوي وأبنائه لأول مرة ودار المشهد في إطار كوميدي.

وذهبت قدرية طليقة سيف الخديوي لمنزله مرة أخرى للحصول على أبنائها وقامت بينهما مشادة كلامية وحذرها من عدم المجيء لمنزله مرة أخرى حتى لا ينالها عقابه.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، أحمد الرافعي، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.