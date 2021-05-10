بقرارات عاجلة.. سوهاج تتصدى لزيادة إصابات كورونا

منذ ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في محافظة سوهاج، قرر المحافظ، اللواء طارق الفقي اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للحد من انتشار الفيروس، جاء على رأسها توفير الاكسجين بالمستشفيات وعدم حدوث عجز، وتم شن حملات لتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية وتطبيق إجراءات صارمة علي المقاهي والكافيهات وإغلاق عدد كبير منها لمخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأصدر محافظ سوهاج، قراراته للحد من انتشار فيروس كورونا بتنفيذ حملات مسائية بشكل مستمر لمتابعة الموقف ومنع التجمعات ومحاسبة المخالفين للإجراءات الاحترازية، وتكليف رؤساء المدن والقري بالتواجد خلال فترات الليل والمرور بشكل منتظم علي المحلات والمقاهي ومراقبة التجمعات في الأسواق.

حملات مسائية لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جولات ميدانية مسائية، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال، والمولات التجارية، بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتحديد الساعة التاسعة مساءا للغلق، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء «طهطا، وجهينة، ساقلتة، جرجا، وطما، دار السلام، المنشاه، المراغة،اخميم، البلينا، حي شرق، حي غرب، حي الكوثر » عدد من الحملات المسائية استهدفت المحلات، والمقاهى، والكافيهات، والمولات التجارية، للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الحد من استخدام الحافلات وغلق للحدائق خلال عطلة عيد الفطر

وقرر محافظ سوهاج أن يكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك كما سيكون هناك حد لاستخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

وفيما يخص صلاة العيد، تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وحظر اصطحاب الأطفال.

حملات علي المقاهي والكافيهات وعقوبات للمخالفين

الحملات علي المقاهي والكافيهات يتم تنفيذها بشكل يومي في سوهاج، وتم إصدار قرارات بغلق أكثر من 100 مقهي وإعدام أكثر من 2000 شيشه وتحصيل غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات، ومراقبة قرارات الغلق في المواعيد القانونية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بسوهاج جولاتها الميدانية على مدار اليوم، لمتابعة التزام المقاهي، والكافيتريات، والمطاعم، والمحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج.

رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية بالقري والمدن

واتخذت محافظة سوهاج، قرارات عاجلة وكلفت رؤساء المدن والقري بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم للشوارع في مختلف القري والمدن، وكذلك تعقيم المصالح الحكومية وبخاصة التي يوجد بها تردد كبير من قبل المواطنين مثل مكاتب البريد والكهرباء وتعقيم المساجد بشكل مستمر، والتأكد من ارتداء المصلين للكمامات.

وكلف محافظ سوهاج، الوحدات المحلية للمدن والقري التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات في الحملات التي يتم تنفيذها لتعقيم المصالح الحكومية، والشوارع على أن يتم متابعة الموقف من قبل الوحدات المحلية، وعمل تقارير يومية لما تم إنجازه من اعمال.,

تانك أكسجين سائل سعة 20 ألف لتر كاحتياطي استراتيجي في حالة الطوارئ

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إن اهتمامه الأول كان هو توفير الاكسجين بشكل منتظم للمستشفيات، وتفادي حدوث أي نقص، لأن نقص الاكسجين سيؤدي لوفاة مرضى هم في أمس الحاجة للأكسجين، وأكد المحافظ أن تم توفير سيارة بها تانك أكسجين سائل سعة ٢٠ ألف لتر، كاحتياطي استراتيجي، وتمر السيارة داخل مستشفى صدر سوهاج بشندويل، وذلك للاستخدام في حالة الطوارئ فقط.

وشدد على عملية تأمين احتياطي من الأكسجين بكميات كافية، لأنه بمثابة طوق نجاة لمستشفيات المحافظة، وهذا المخزون يتم استخدامه عندما يحدث ظرف طارئ فقط، وأكد المحافظ تجهيز مكان مناسب داخل المستشفى لتمركز السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لتأمين السيارة طوال فترة تمركزها داخل المستشفى.