كبيرة باحثي جونز هوبكنز تحذر: سلالات من كورونا لا يحمي منها أي لقاح

قال موقع صوت أمريكا إن العلماء يحذرون من ظهور عدد من سلالات فيروس كورونا التي لا يتصدى لها أي لقاح، وتابع الموقع إنه في تطور نادر ولكنه متوقع، قام فيروس كورونا بالتطور داخل أجسام عدد قليل من الأشخاص بعد تطعيمهم بالفعل، ومع ظهور سلالات جديدة في جميع أنحاء العالم، يقول العلماء إنه من الأهمية بمكان البحث عن هذه الحالات النادرة، التي يمكن أن تكون علامات على أشياء أو أمراض أكثر خطورة.

وقالت جيجي جرونفال، كبيرة الباحثين في مركز جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنه لا يوجد أي لقاح في العالم يحمي من فيروس كورونا بدرجة 100%، ونقل موقع صوت أمريكا عن جرونفال قولها إنها تتوقع ظهور المزيد من الطفرات التي لا يستطيع علاجها أي لقاح، ولهذا السبب من المهم أن يتم التحقيق في هذه القضية المهمة.

ونقل التقرير عن جاك رافيل، المدير المساعد لعلم الجينوم في معهد جامعة ميريلاند لعلوم الجينوم: لن يعمل اللقاح مع كل فرد يتم تطعيمه، ولسنا متأكدين بنسبة 100% من أنه على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم، سيكون لديهم استجابة مناعية، ولتمييز الفرق بين الاستجابة المناعية الضعيفة والطفرة المتطورة للفيروس، يحتاج العلماء إلى قراءة الشفرة الجينية، أو التسلسل، للفيروس المسبب لإصابة المريض الملقح.

وتعد جامعة ماريلاند جزءًا من شبكة من المؤسسات التي ترصد فيروسات كورونا، وقال رافيل إن معهده لم ير أي أنماط مختلفة للفيروسات التي تصيب المرضى الملقحين، وقال إن هذا يشير على الأرجح إلى الأشخاص الذين لم يستجيبوا بشكل إيجابي للقاح أصيبوا فقط لأنهم غير محميين، وقال إذا بدأت في رؤية نفس الطفرة مرارًا وتكرارًا في تلك المجموعة السكانية، فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه بالقلق.

وتابع التقرير إنه حتى الآن، تعمل اللقاحات بشكل عام بشكل جيد للغاية، حتى ضد الطفرات، وفي أحدث النتائج الواقعية من إسرائيل، حيث كان الطفرة التي تم التعرف عليها لأول مرة في بريطانيا هي السائدة، كان لقاح فايزر فعالاً بنسبة 95%، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية، ففي دراسة أجريت في قطر، حيث شكَّلت طفرة جنوب أفريقيا نصف الحالات، كان لقاح فايزر فعالاً بنسبة 75% فقط، بل وأثبتت طفرة جنوب أفريقيا أنها أكثر قدرة على اختراق لقاحات أخرى.