محافظ المنيا يوجه لإزالة الاشغالات بـ«حي شلبي وكلية طب الأسنان»
كتب:
اسلام فهمي
11:53 ص | الإثنين 10 مايو 2021
محافظ المنيا
التقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بعدد من المواطنين واستمع الي ملاحظاتهم، حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها، ووجه رئيس المدينة، إلى متابعة أعمال النظافة بجميع الأحياء ورفع الاشغالات.
وشدد المحافظ خلال جولاته الميدانية لمتابعة مدي إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بعدد من إشغالات الطرق بمنطقة شلبي وبجوار كلية طب الأسنان، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع.
وأكد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بها، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، ولفت إلي أن الرصيف من حق المواطن فقط، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه، ولن يتم السماح بأي تجاوزات.
شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بشوارع منطقة شلبي، وعدد من شوارع أحياء وسط وجنوب، وعدد من ميادين المدينة.
وأكد المحافظ، علي الاستمرار في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة حيث أصبحت مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ،مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .