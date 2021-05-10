محافظ المنيا يوجه لإزالة الاشغالات بـ«حي شلبي وكلية طب الأسنان»

التقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بعدد من المواطنين واستمع الي ملاحظاتهم، حول عدد من الخدمات والقطاعات الجاري العمل بها، ووجه رئيس المدينة، إلى متابعة أعمال النظافة بجميع الأحياء ورفع الاشغالات.

وشدد المحافظ خلال جولاته الميدانية لمتابعة مدي إلتزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بعدد من إشغالات الطرق بمنطقة شلبي وبجوار كلية طب الأسنان، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع.

وأكد المحافظ علي ضرورة الإلتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بها، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، ولفت إلي أن الرصيف من حق المواطن فقط، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه، ولن يتم السماح بأي تجاوزات.

شملت جولة المحافظ المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بشوارع منطقة شلبي، وعدد من شوارع أحياء وسط وجنوب، وعدد من ميادين المدينة.

وأكد المحافظ، علي الاستمرار في تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة حيث أصبحت مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية التسع بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ،مع ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .