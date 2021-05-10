برلماني يطالب باستثناء الإسماعيلية من قرار غلق المحال في التاسعة مساء

تدرس محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الجارية قرار مد ساعات العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل بدلاً من التاسعة مساء بعد شكوى التجار.

وكان المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، تقدم بطلب لمحافظ الإسماعيلية لدراسة إمكانية تعديل المواعيد علي غرار بعض المحافظات.

وقال عثمان في بيان له، اليوم: «استجابة لمطلب تجار الإسماعيلية بمد العمل في محال الإسماعيلية، عقب قرار مجلس الوزراء بتحديد ساعات لغلق المحلات وهو الساعة 9 مساءً، تقدمت بطلب للسيد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في هذا الشأن».

وأضاف البيان ان النائب تلقى العديد من الاتصالات من تجار الإسماعيلية تطالب الغرفة بالتدخل لمد فترات ساعة العمل، ولمنع تكدس المواطنين نهارًا، وتابع: «على هذا الأساس تم التقدم بطلب الى محافظ الإسماعيلية بصفته رئيس السلطة التنفيذية المنوط له مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على هذا الطلب».

وأكدت مصادر مسؤولة في ديوان محافظة الإسماعيلية أن القرار مازال قيد الدراسة حتى الآن ولم يتم تنفيذه دون المراجعة مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وكانت المحال التجارية في محافظة الإسماعيلية أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساء أمس أمام الجمهور تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وأكدت مصادر أن حملات المراكز والأحياء مستمرة يومياً من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الفجر إضافة إلي الحملات الصباحية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وقرارات مجلس الوزراء.