في حدث نادر.. ضبط «توك توك» داخل مدينة الإسماعيلية بعد حظره بالمحافظة

تمكن رجال المرور في محافظة الإسماعيلية من ضبط «توك توك» في المنطقة الخامسة التابعة لمنطقة الشيخ زايد في حي ثالث.

وقالت مصادر أمنية إنه خلال تنفيذ إحدى الحملات الأمنية صباح اليوم الأحد لرجال المرور، تحرك «توك توك» قرب صينية المنطقة الخامسة بقلب المدينة وتم ضبطه.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلة بسيارة لرفع التوك توك من الطريق ونقله إلى إدارة مرور الإسماعيلية، فيما تم التحفظ على السائق.

وكانت أصدرت محافظة الإسماعيلية قرارا في 2018، بمنع السماح بسير التوك توك داخل المدن أو على الطرق السريعة والرئيسية، وحصر جميع أعداد مركبات التوك توك، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والتسيير في إجراءات تقنينها وترخيصها.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصفحات في محافظة الإسماعيلية، صورا لتوك توك بمنطقة الخامسة، وهو ما لا يتكرر كثيرا، بسبب حظر دخوله المدينة.

وبحسب مصادر أمنية فإن سائق التوك توك خالف القرار الصادر في 2018، بمنع السير داخل المدينة وتم التحفظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

ويعتبر التوك توك وسيلة المواصلات الرئيسية في المراكز والقرى خاصة في التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقرى التابعة لها.

وتتراوح أسعار المواصلات في القرى من 5 جنيهات وحتى 15 جنيها على حسب المسافة بين كل قرية والأخرى.

ونبهت محافظة الإسماعيلية بمنع تحرك التوك توك على الطرق الزراعية والصحراوية، للحفاظ على حياة المواطنين ومنع تعرضهم للخطر.