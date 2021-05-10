عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال محور الفريق كمال عامر

يجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالياً، جولة تفقدية لأعمال محور الفريق كمال عامر، «الزمر» سابقاً.

يأتي ذلك عقب تفقد رئيس الوزراء منذ قليل أعمال تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة لأهالي العشوائيات بالجيزة في حدائق أكتوبر، وأعمال تنفيذ محور محمد أنور السادات، ترسا سابقاً.

يرافق رئيس الوزراء خلال جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.