عاجل.. مدبولي: الرئيس يتابع تطورات مبادرة «إحلال السيارات»

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، بالإسراع في تجهيز الساحات في عدد من المحافظات لاستخدامها في مبادرة «إحلال السيارات».

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسي، يتابع بنفسه تطورات هذا الملف، مشددا على ضرورة متابعة موقف تجهيز ساحات التخريد بالمحافظات السبع في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز ساحات في محافظات القاهرة الكبرى، ويجري حاليا الانتهاء من الساحات المخصصة للتخريد في المحافظات الأخرى تباعا، مطالبا بالإسراع في تجهيز الساحات المتبقية في أقرب وقت.