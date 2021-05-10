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محاكمة 12 متهما في «تفجير كمين رمسيس» بعد قليل

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بسمة عبدالستار
11:57 ص | الإثنين 10 مايو 2021
محكمة

محكمة

تنظر، بعد قليل، الدائرة الخامسة إرهاب، جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابى، بينهم 7 متهمين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، و5 آخرين هاربين، في أحداث تفجير كمين رمسيس.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين في القضية التي تحمل رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم شرطة إمبابة، والمقيدة برقم 370 حنايات أمن دولة عليا بينهم 7 متهمين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، و5 آخرين هاربين.

المتهمون متورطون في تفجير الكمين واستهداف خدمة أمنية

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن المتهمين متورطون في أحداث تفجير كمين رمسيس الأمني، واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة إرهاب، لنظر أوراق القضية ومحاكمة المتهمين.

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