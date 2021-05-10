البورصة المصرية في إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام

أعلنت البورصة المصرية إجازة رسمية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عودة البورصة الإثنين

وأوضحت البورصة المصرية في بيان اليوم، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وفي الأسبوع الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت تحديد إجازة رسمية لعيد الفطر اعتباراً من 12 إلى 16 مايو، مع تشغيل المواصلات العامة.

إغلاق المنشآت التجارية

كما سيتم غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء، وذلك بداية من يوم غد ولمدة أسبوعين، كما تقرر حظر كل الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

وأعلن مدبولي، أنّه سيكون هناك حد لاستخدام الحافلات الجماعية مثل أتوبيسات الرحلات، حيث ستعمل وسائل النقل والحافلات العادية بشكل طبيعي، فضلًا عن السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات.

عطلة 5 أيام في البنوك

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البنك المركزى المصري أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المصريون خلال شهر رمضان الجاري 2021 نحو 7 أيام لبعض الجهات التي لا يحصل العاملون بها على يوم السبت إجازة رسمية، ووصلت إلى 11 يومًا لمن يحصلون على يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.