موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2021: تبدأ الأربعاء

جاء قرار الحكومة ليعلن بشكل رسمي موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2021، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى الأحد الموافق 16 مايو 2021.

بالتفاصيل.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2021

وتنطلق إجازة عيد الفطر المبارك في مصر الأربعاء المقبل، وتمتد حتى الأحد 16 مايو، وسط قرارات حكومية بغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات بدءًا من الساعة 9 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الديلفري» و«التيك أواي» للمطاعم لما بعد الـ9 مساء.

وقررت اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حظرا كاملا لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات، مع غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق بشكل كامل.

الحكومة: تحرير مليون و750 ألف غرامة على المواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إنه تم تحريرمليون و750 ألف غرامة على المواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر عشرات الملايين من الجرعات من لقاح كورونا حتى نهاية عام 2021.

وشدد مدبولي، أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير مخزون الأكسجين في المستشفيات، مع وجود متابعة دورية كل ساعة لمنظومة الأكسجين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة اشترت كم هائل من المعدات لمواجهة أي طوارئ في المستشفيات.

وتم التأكيد على حظر تنقل أتوبيسات الرحلات والحفلات الجماعية بين المحافظات، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في كافة المنشآت الفندقية، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة السياحة عن تحرير محاضر ومخالفات لـ9 منشآت سياحية، خالفت قرار الحكومة بالإغلاق بشأن صالات الطعام في التاسعة مساء منذ بدء تطبيق قرار الحكومة في السادس من مايو الماضي.