تركي آل الشيخ وأنغام ومحمد محسن ينعون الموسيقار عبده داغر

نعى عدد من الفنانين الموسيقار عبده داغر ومن بينهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وكتب: «خالص عزائي في وفاة الموسيقار الكبير عبده داغر.. آخر لقاء لي فيه كان منذ عام واتفقنا على كثير من الأمور لكن القدر لم يمهله».

ونعته أيضا أنغام وكتبت على تويتر في تغريدة: «خبر محزن جدًا رحيل أستاذنا الكبير عبده داغر، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرته وأبنائه ونعزي أنفسنا، خسارة كبيرة للموسيقى والموسيقيين في مصر والعالم».

ومن ضمن الفنانين الذين نعوه المطرب محمد محسن والذي حرص على تقديم التعازي أيضا لنجله خالد داغر بجانب نشره تغريدة على تويتر، ومن ضمن المُعزين المخرج شريف البنداري مخرج مسلسل «الجماعة 2» وفيلم «علي معزة وإبراهيم»، وزارة الثقافة نعته أيضا عبر صفحاتها الرسمية.

توفي الموسيقار الكبير عبده داغر عن عمر ناهز الـ85 عامًا باعتباره من مواليد عام 1936، ويعد من أشهر العازفين على مستوى الوطن العربي، ومن مؤسسي فرقة الموسيقى العربية مع عبدالحليم نويرة.

ويعد عبده داغر من أشهر عازفي الكمان التي تدرب عليها قبل أن يكمل العاشرة من عمره، وورث حب الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية من والده.

وشارك عبده داغر بالعزف في حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالمطلب وغيرهم من نجوم زمن الفن الجميل.

وتولي عبده داغر، الإشراف والتدريب علي بيت الكمان الشرقي، الذي يتم افتتاحه بمركز تنمية المواهب في معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس قبل عدة سنوات.

وكان عبده داغر ضيفا دائما على حفلات مهرجان الموسيقى العربية قبل تقدمه العمري وتعرضه للعديد من الأزمات الصحية المختلفة بسبب الشيخوخة، ومن ضمن الفنانين المعاصرين الذي قدم ضمن حفلاتهم كل من أنغام ووليد توفيق وغيرهم من المطربين بمصر وخارجها.