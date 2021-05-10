من يستحقون زكاة الفطر؟.. وكيل أوقاف مطروح يجيب

زكاة الفطر هى إحدى أركان الإسلام الخمس، ووضعت في هذه المكانه كأحد الأعمدة الرئيسية للإسلام، لحكمة لله عز وجل كي يأخذ من الغنى وميسور الحال، طالما يجد قوت يومه، حتي يعطي الفقير الذي لا يجد قوت يومه، وهذا هو فضل الزكاة في الإسلام، أن يأخذ من الغنى ويعطى للفقير.

من يستحقون زكاة الفطر؟

الفقير والمسكين يستحقون زكاة الفطر حسب الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الذى قال لـ«الوطن»، أن لا أحد غيرهما يستحق زكاة الفطر، مستكملا: «الفقير هو المواطن الذي لا يجد قوت يومه، بينما المسكين، هو الشخص الذى لا يجد ما يكفيه، وقد يكون لديه عمل، يكسب منه ولكن لا يكفي إحتياجاته اليومية هو وأبنائه، ولا يجد ما يأكلة أو يطعم به أطفالة وأفراد أسرته».

حكم زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر الوجوب، علي كل مسلم ومسلمة، طبقا للشيخ حسن عبدالبصير، والزكاة يجب أن يخرجها الغني، كما هي واجبة على الفقير، طالما أنه يجد قوت يومه، وعليه فإنها تجب عليه وعلي أسرته، وعلى كل من يعول.

وقت زكاة الفطر

وقت زكاة الفطر، هي جائزة الخروج طوال شهر رمضان، وحتي قبل صلاة عيد الفطر، وهو ما أكدة وكيل وزارة أوقاف مطروح، وهذا هو وقتها طبقا للشريعة الإسلامية.

زكاة الفطر مال أم طعام

الأصل في زكاة الفطر أن يتم إخراجها حبوب، وتجوز مالا، والقاعدة الأيسر للغنى والأنفع للفقير، أي ما يتماشي بيسر ولين مع الغني، وما يراه مخرج الزكاة هو الأنفع للفقير أن يخرجها كي يستفيد منها الفقراء، وتكون أسهل للأغنياء خلال عملية إخراجها.