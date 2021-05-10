مدبولي يتفقد «كمبوندات الغلابة» بـ«حدائق أكتوبر» (صور وفيديو)

«كمبوندات الغلابة».. بتلك الكلمات يمكنك أن تصف الوحدات السكنية التي تعمل الدولة على الانتهاء من تنفيذها حاليا لصالح أهالي عدد من سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، المقرر نقلهم إليها في منطقة حدائق أكتوبر، حيث اهتمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها على أعلى مستوى، مع وجود مساحات خضراء، وتزويد الوحدات السكنية بالأثاث على أعلى مستوى ممكن.

رئيس الوزراء يتفقد بنفسه جودة التنفيذ

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تنفيذ المشروع، والذي بلغت نسبة تنفيذه 98% حاليا ليحرص رئيس الوزراء، بالدخول بنفسه لعدد من الوحدات التي جرى الانتهاء من «تشطيبها»، ليشاهد بنفسه مستوى جودة الأعمال المنفذة بالمشروع.

يأتي ذلك بعدما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ «المشروع» منذ أكثر من عام.

التنفيذ عبر إسكان «ذي طابع حديث»

ويضم المشروع 104 عمارات سكنية، منفذة ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمساحات الخضراء، والمساحات المفتوحة، عبر إسكان «ذي طابع حديث»، مثلما شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية اليوم.

«مدبولي» لم يكتف خلال جولته بالشرح الذي قدمه له مسؤولي «الإسكان» فقط، لكن كعادته حرص على تفقد نماذج من الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ليس فقط بحكم كونه رئيس للوزراء، ولكن كمهندس معماري برع في أعمال التخطيط والتنفيذ لعدد ضخم من مشروعات الإسكان خلال السنوات الماضية.

«مدبولي» يتفقد جودة الأخشاب والتشطيبات على أرض الواقع

واختار رئيس الوزراء، الصعود إلى «العمارة رقم 8»، ضمن أعمال المشروع، وتفقد حجم الأعمال وجودتها، ولم يكتف بالشكل فقط، ولكن منذ دخوله الوحدة السكنية، توقف رئيس الوزراء أمام «باب الوحدة»، ليتفقده، ويشاهد مدى جودة أخشابه، كما مر على باقي غرف «الوحدة السكنية».

التأثيث يشمل «أنتريه» وغرف نوم وبوتاجازات والاحتياجات الأساسية

وتتضمن أعمال «التأثيث والفرش»، التي تفقدها رئيس الوزراء، والتي ستوفرها الحكومة لأهالي العشوائيات، وضع «انتريه»، وغرف للنوم متكاملة، ومفارش، وحمامات، إضافة إلى بوتاجازات، وثلاجات، وغيرها من الاحتياجات الأساسية لـ«أهالينا».

كما تفقد رئيس الوزراء، أعمال تنسيق الموقع التي يتم تنفيذها في محيط المشروع، وأبدى إعجابه بـ«مستوى التشطيب والتأثيث».

توجيهات رئاسية بتوفير جودة الحياة لـ«أهالينا»

ويلفت «مدبولي» لوجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مستوى عال من التجهيزات والتأثيث لـ«أهالينا»، وذلك حتى نرتقي لتطلعاتهم في تحقيق حياة أفضل لهم.

نقل المستحقين لموقع المشروع في أقرب وقت

ويشير رئيس الوزراء، إلى أنّ الحكومة تستعد لنقل المستحقين إلى المشروع «في أقرب وقت ممكن»، لافتاً إلى أنّه وجّه بالإسراع في جهود الانتهاء من المناطق الخدمية للمشروع قبل نقل الأهالي له.

وتبلغ نسب التنفيذ الإجمالية بـ«المشروع»، حاليا نحو 98%، حسب ما أخبر وزير الإسكان رئيس الوزراء.

الخدمات الواصلة لموقع مشروع أهالي العشوائيات

وتصل تلك الوحدات السكنية كافة الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات وغاز طبيعي وصرف صحي، فضلاً عن طرق لربط المشروع بمحاور هامة بالقرب منه، فضلاً عن زراعة مسطحات خضراء، وأعمال «تنسيق موقع».