76 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 354 منشأة طبية خاصة، ما بين «مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل»، حيث تم تحرير 76 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة، مؤكداً على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، انه تم الانتهاء من ترخيص قرارات لـ 47 منشأة طبية خاصة، وجارى استصدار قرارات اغلاق لـ 99 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتم انذار 89 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع.

وكان محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال متابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.