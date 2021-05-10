76 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:59 م | الإثنين 10 مايو 2021
جولة بمستشفيات المنيا
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 354 منشأة طبية خاصة، ما بين «مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل»، حيث تم تحرير 76 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة، مؤكداً على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، انه تم الانتهاء من ترخيص قرارات لـ 47 منشأة طبية خاصة، وجارى استصدار قرارات اغلاق لـ 99 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتم انذار 89 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع.
وكان محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال متابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
وأجري نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللإطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.