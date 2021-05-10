مجدي عاشور: معاملة اليتيم بقسوة تساوي عند الله ترك الصلاة

ناقش الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في آخر حلقاته عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على فيس بوك خلال شهر رمضان المبارك، موضوع حقوق الأيتام.

وقال عاشور إنّه يجب حسن معاملة اليتيم، فمعاملة اليتيم من أركان الدين، والقرآن الكريم أوضح كيفية معاملته بإحسان، وتقديم يد العون له، والحرص على مصلحته، كما نحرص على مصلحة أبناءنا.

وأضاف أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كافل اليتيم بأنّه رفيقه في الجنة وقريب منه، عندما أشار بأصبعيه السبابة والوسطى، مشيرًا إلى أنّ خير البيوت بيت يكرم فيه يتيما، وشر البيوت البيوت التي يهان فيها اليتيم.

وأوضح أنّ حقوق الأيتام تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المعاملة بالإحسان والحفاظ على كرامته الإنسانية وإعطائه المساعدات المادية والمعنوية، مشيرا إلى أنّ سوء معاملة اليتيم ليست من الدين.

حقوق الطفل اليتيم تزيد على الطفل العادي

ولفت إلى أنّ القرآن الكريم قدّم حسن معاملة اليتيم عن الخشوع في الصلاة كما ورد في سورة الماعون، عندما وصف الله المكذبين بالدين الذين يعاملون الأيتام معاملة سيئة وشدد على أنّ حقوق الطفل اليتيم على المجتمع كحقوق الطفل على أبويه من الاهتمام والرعاية، مشددا على أنّ حقوق الطفل اليتيم تزيد على الطفل العادي، فالطفل العادي لديه أبوين.

وأشار مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أنّ معاملة اليتيم بقسوة تساوي عند الله ترك الصلاة بل هي أشد من ترك الصلاة لأنها قدمت عنها في القران الكريم ، كما أوضح أنّ كفالة اليتيم تعني تولي أمره في كل شيء.

التضامن ترعى الأيتام وحقوقهم في الحياة والتعليم والتأهيل

وأوضح عاشور أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ترعى الأيتام وحقوقهم في الحياة والتعليم والتأهيل وحتى تزويجهم واستقلالهم في بيوتهم، مشيرا إلى جهود الدولة التي تهدف للحفاظ على حقوق اليتيم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة.