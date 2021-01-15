خطوات وشروط كفالة الطفل اليتيم إلكترونيا

قد يلجأ لبعض لـ«كفالة طفل مجهول النسب» وضمه لأسرة بديلة، إلا أن الكثير من هذه الأسر قد تفكر في تغيير الاسم الأول واللقب للطفل مجهول النسب، وهو ما يثير تساؤلا عن مدى جواز ذلك من عدمه.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه لا مانع من تغيير الاسم الأول وذلك لمنع الاختلاط في الأسماء.

أما بالنسبة للاسم الرابع فلا مانع بشرط عدم وجود أحد الورثة يحمل نفس الاسم حتى لا يختلط الأمر ويحدث أزمات في المستقبل.

وأضافت التضامن، أنه لا يجوز له الحصول على الميراث الشرعي، وأنه يمكن أن يضاف لقب العائلة ما لم تسبب هذه الإضافة خللا في عمود النسب ويقصد بعمود النسب الصلات الثابتة ما بين الأفراد في الأسرة التي يترتب عليها حقوق مالية أو اجتماعية أو حرم زواج أو غير ذلك.

وتستطيع الأسر المختلفة كفالة طفل ولكن بشروط يجب أن تتوافر في تلك الأسرة وهي:

خطوات كفالة الطفل اليتيم إلكترونيا

- أولا: يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- ثانيا: اختيار مبادرة «اكفل يتيم في بيتك».

- ثالثا: املأ البيانات المطلوبة كبيانات الأم البديلة ومنها الاسم والحالة الاجتماعية والديانة والمرحلة التعليمية والمهنة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- رابعا: إذا كانت الأم البديلة تحمل جنسية أخرى بالإضافة للمصرية فإنه لابد من ادخال بيانات الجنسية ورقم جواز السفر.

- خامسا: لابد من وضع بيانات السكن داخل مصر بشكل دقيق ومنها المحافظة والمركز والحي ولابد من توضيح إن كانت الأسرة مقيمة خارج مصر.

- سادسا: وفي الخطوة الأخيرة يتم ادخال بيانات الطفل كنوعه وعمره ثم إرسال الطلب.

شروط الكفالة

ووضعت التضامن عدد من الشروط من بينها أن يحمل الطفل نفس ديانة الأسرة وأن يكون الزوجان مصريان من الأساس.

ومن بين الشروط أنه يجب يتوافر في الزوجان النضج والأهلية وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم وأن يكون مر على زواجهما 3 سنوات وألا يقل سن كليهما عن 25 عاما ولايزيد عن 60 عاما.

كما أنه يجوز للمطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لايقل عن 30 سنة كفالة طفل يتيم في حالة صلاحهن.