وزير النقل يترأس الجمعية العامة لـ«ترانس أي تي»: أرباحها 12.6 مليون في 2020

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس أي تي» للعام المالي 2020 حيث تم خلال الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة و عرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، إضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وحققت الشركة أرباحًا خلال 2020 مقدارها 12.6 مليون جنيه وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي وميكنه محطه دمنهور كمحطه سكه حديد نموذجية، إضافة إلى مشروعات ميكنة المزلقانات وتركيب بوابات إلكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية، كما تمّ ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية، إضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات.

وجه الوزير، بالتركيز خلال الفترة المقبلة على سرعة إنهاء الشركة هذه المشروعات، خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وكذلك حوكمة دخول وخروج الركاب من المحطات، إضافة إلى ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد إلى كل هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.