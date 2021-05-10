تأجيل نظر استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات لـ11 يوليو

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميًا بـ«متحرش الجامعة» لنظر ثاني جلسات استئنافه على حكم حبسة 3 سنوات، لجلسة 11 يوليو المقبل.

وصل أحمد بسام زكي، لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لنظر ثاني جلسات استئنافه على حكم حبسة 3 سنوات.

كانت المحكمة الاقتصادية، قضت يوم 29 ديسمبر الماضي بمعاقبة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهنّ وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

وقضت محكمة التجمع الخامس، بالحبس 8 سنوات لـ أحمد بسام زكي، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض 3 فتيات من بينهما طفلة.

وقال ممثل النيابة العامة، إنَّ أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، كشف أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها «ملك.ع»، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة قاصر، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأكّد أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها «آلاء»، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها.

وأشار ممثل النيابة، إلى هتك المتهم عرض الطفلة «جنة.أ»، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وكان النائب العام امر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما شملت الاتهامات، تحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.