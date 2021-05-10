الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس، في أسواق الدقهلية وانخفض سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات، والبطاطس إلى 5 جنيهات، وأعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، الأحد يوم 28 من شهر رمضان 10 مايو 2021 ، أسعار الخضروات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضروات

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضروات داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي:

فاصوليا خضراء: يتراوح السعر بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات

باذنجان رومي : يتراوح السعر بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

قلقاس: 8 جنيهات

بصل جديد: 4 جنيهات

خيار: 7 جنيهات

فلفل أخضر وفلفل ألوان: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيهات إلى 22 جنيه جنيهات

جزر: يتراوح السعر بين 3.5 جنيها إلى 4 جنيهات

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات

بطاطس: 5 جنيهات

كوسة: يتراوح السعر بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

ورق عنب: 20 جنيها

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هو:

أناناس: 7 جنيهات

الموز: 8 جنيهات

بطيخ : يتراوح السعر بين 15 جنيها إلى 30 جنيها

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 18 جنيهًا إلى 25 جنيهًا

ليمون: يتراوح السعر بين 20 جنيها إلى 23 جنيها

فراولة: يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيها إلى 8 جنيهات

برتقال بصورة 10 بصورة

برتقال بلدي : 7 بلدي

عنب: 30 جنيها

كيوي: 25 جنيهًا للكيلو

خوخ: 12 جنيهًا

وتصدر الغرفة التجارية في الدقهلية نشرة يومية لأهم المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق والمنافذ؛ للاسترشاد بها من أسعار الخضار والفاكهة، أو أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والتي يجب أن يتعرف عليها المواطن حتى لا يتعرض لجشع أي تاجر خلال شراء احتياجات المنزل.