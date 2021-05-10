بالزغاريد والمزمار البلدى.. أهالي «ميت غريطة» يستقبلون أشرف السعد

استقبل أهالي قرية ميت غريطة بمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية ، رجل الأعمال أشرف السعد، صاحب شركات توظيف الأموال في مصر خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، بالشكولاتة والزغاريد والمزمار البلدي، وذلك بعد 26 عاما قضاها في لندن، ووسط حفاوة بالغة وبالأحضان والبكاء، التقى السعد أهالى قريته.

توجه إلي بيت خاله قبل منزله بالدقهلية

وفور وصول أشرف السعد، إلي مدخل القرية، توقف قليلا، وسأل عن منزل خاله «البيت القديم والبرانده»، وتوجه إليه ثم توقف أمامه وهطلت دموعه حيث تذكر أيام صباه وشبابه، والأيام التى قضاها في بيت خاله، عندما بدأ في التجارة، وسأل: «فين سمير وفين إبراهيم»، وطلب من المزمار التوقف، وصعد إلي «البرانده» ثم دخل إلي إحدي حجرات البيت، وفي لحظة خروجه وجد أمامه «طاهر» صديق عمره، لتنزل دموعه مجددا وسط الأحضان.

أهالي ميت غريطة لـ«السعد»: عاوزين نفرح

وانتبه أهالي القرية إلي لحظات الحزن فنادوا: «عاوزين نفرح» فخرجوا بعدها إلي الشارع وتوجه إلي بيته مترجلا وسط تواجد أعداد كبيرة من أهالي القرية.

وقال السعد: «إنني تعلمت هنا التجارة، وبدأت من قريتي منذ أن كنت صغيرا كنت أشتري «الكرملة» وأعيد بيعها لأقاربي، وعندما أنهيت دراستي الجامعية لم أتوجه للبحث عن وظيفة حكومية وإنما بدأت في عمل الخاص الذي توسع فيما بعد».

يشار إلى أن رجل الأعمال أشرف السعد وصل إلى القاهرة قادما من لندن يوم الأربعاء الماضي بعد 26 عاما قضاها هناك، إلا أنه فوجئ بوجود 3 قضايا ضده في محافظة الإسكندرية، حيث ظل 4 أيام حتى تم إنهاء الإجراءات القانونية للإفراج عنه، ليؤكد بعدها «أنه لا ديون عليه لأي شخص في مصر، ولو كان عليه جنية لأحد المواطنين ما استطاع أن يعود إلي قريته مرة أخرى».