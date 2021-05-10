إقبال على شراء «الميكروباص المستعمل».. «التجار» يكشفون السبب

انتعاشة كبيرة في مبيعات السيارات المستعملة والميكروباص بالأسواق بالمقارنة بالزيرو موسم الصيف الجاري الذي يتزايد فيه على عمليات الشراء.

وأرجع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، الأسباب إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يقومون بشراء سيارات قديمة في الوقت الحالي ويتم تسجيلها بتاريخ سابق.

وأكد أنه لن يعترف به، مشيرا إلى أن التسجيل لا بد من أن يكون موثقا في الشهر العقاري كشرط.

وتابع أن المبادرة ستساهم في انتعاش حركة مبيعات السيارات الجديدة، إلى جانب أنها ستسبب حالة ركود في المستعمل حتى موديلات 2010.

ويشار أن المرحلة الأولى المبادرة تستهدف تحويل 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى، و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية، و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة، ويوفر استخدام السيارات بالغاز نحو 50% من تكلفة الوقود.

وأطلقت الحكومة المرحلة الأولى، من المبادرة لتشمل محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر).

ويبدأ العمل بالمبادرة للسيارارت الملاكي والأجرة بداية شهر يناير من العام الحالى على أن يبدأ من مايو العمل للميكروباص، وشهر يوليو السيارات الكينج لونج.

وفى السياق نفسه، حدد رئيس رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من سوق سيارات العين السخنة خلال عام ونصف من تاريخ افتتاحه.

وقال إن السوق يعد نقلة كبيرة في نشاط سوق السيارات، خاصة بعد تنفيذ مبادرة إحلال السيارات بالغاز الطبيعي، وإنتاج سيارات كهربائية، حيث سيضم السيارات التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية.

وأضاف أن مجمع السيارات الجديد والذي تصل سعته لـ 4000 سيارة سيكون مختلفًا مثل مجمعات جدة والعوير في دبي، حيث تبلغ مساحته نحو 57 فدانا لتستوعب 4 آلاف سيارة، ويتوفر به العديد من المميزات لثقة المشتري في شراء السيارة وهو توفير مراكز فحص وصيانة للتأكد من سلامة جميع الإطارات بالسيارة.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن هناك فرصة بالمنافسة في تقديم الأسعار الجيدة والرخيصة في مجمع واحد، مع توفير وتقليل الضغط الشديد بمجمع السيارات المستعملة بمدينة نصر، موضحا أن يوم الجمعة والأحد كان هناك شلل كامل في حركة المرور في نفس وقت بيع السيارات المستعملة.

كما كشف عن أن إنشاء أسواق حديثة الهدف منها القضاء تماما على العشوائية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد زار سوق السيارات الجديد، وأجرى جولة تفقدية للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة- العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسياً ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة.