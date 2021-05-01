المالية: السيارات في مبادرة الإحلال أرخص 10% من أسعار السوق

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة بوزارة المالية، إنه يحق دخول المبادرة لكل شخص لديه سيارة ملاكي، أو تاكسي أو ميكروباص، مر على صنعها 20 سنة فأكثر، ولها رخصة سارية باسم صاحب السيارة على الأقل لمدة آخر عامين -بالنسبة للسيارة الملاكي فقط- وأن يكون من سكان المحافظات السبع المحددة في المرحلة الأولى، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.

وأضاف «عبدالرازق»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News»، الجمعة، أن السيارات الداخلة في المبادرة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، ولها الضمان الطبيعي للسيارة الجديدة، ووزارة التجارة والصناعة تضمن السيارة من عيوب الصناعة، وهي أرخص من مثيلتها في السوق بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، موضحا أن المواطن الراغب في الاستفادة من المبادرة عليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرخصة والرقم القومي.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة بوزارة المالية، أن السيارات القديمة تُخرّد، ويتم طمس رقم المحرك والشاسية، ولا تعود سيارة مرة أخرى، ولكن تُستخدم في صناعات إعادة التدوير الأخرى.

وأوضح أن المواطن بعد تسجيل بياناته، تصل له رسالة تأكيد على الهاتف المحمول، وتشرح له الذهاب إلى أحد البنوك التابعة للمبادرة، حيث إنها تتعامل مع 31 بنكا، لها أكثر من 400 فرع على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك 21 طرازا في المبادرة يستطيع المواطن أن يحصل على النوع الذي يرغب فيه، واختيار اللون المفضل للسيارة، ثم تأتي له رسالة أخرى للتأكيد، ثم يذهب إلى البنك ومعه المستندات الخاصة به، ويمضي عقد التمويل مع البنك، ثم يسلم السيارة القديمة في ساحة التخريد، وهي عبارة عن مكان موجود عنوانه في الموقع الإلكتروني، وبعد 7 أو 10 أيام عمل يحصل على السيارة الجديدة.

ولفت «عبدالرازق»، إلى أنهم بدأوا التسليم في شهر أبريل، ووصل عدد السيارات المسلمة إلى حوالي 340 سيارة، وهذا أكثر من المستهدف، وفي الشهور المقبلة سيكون العدد مضاعفا، موضحا أن هناك مليونا و400 ألف سيارة ملاكي، و136 ألف سيارة أجرة، مضى على عمرها أكثر من 20 سنة.