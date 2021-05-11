«بشري سارة».. الأرصاد: طقس صيفى معتدل طوال أيام العيد

قالت هيئة الارصاد الجوية إنه يتوقع أن يسود طقس صيفي معتدل علي كافة المحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تشهد البلاد طقس صيفي لطيف طول أيام العيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك تحسن كبير في درجات الحرارة، حيث تشهد البلاد انخفاض في الحرارة عن الأيام الماضية، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى بين 32 و 33 درجة، والسواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح بين 26 و28 درجة، وجنوب البلاد سوهاج وقنا وأسوان بين 38 لـ 40 درجة، وسيكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى ومعتدل أيضا على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد.

ولفتت الأرصاد إلى أن وجود نشاط رياح باردة سيزيد إحساس المواطنين بتحسن حالة الجو لنشعر بتحسن «كاننا نعيش أجواء فصل الربيع»، مع فرص سقوط أمطار خفيفة رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر غير مؤثرة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا، فضلا عن تجنب التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأيام المقبلة

درجات حرارة الثلاثاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة

الإسكندرية العظمى24 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات حرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى25 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى37 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة.

درجات حرارة الخميس

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة

الإسكندرية العظمى26 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة.