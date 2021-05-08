«الأرصاد»: طقس السبت والأحد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن يومي السبت والأحد سيشهدان ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 42 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة، و45 في صعيد مصر.

وناشدت الهيئة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس خلال فترة الصيام تجنبًا للعطش، وارتداء أغطية الرأس خلال الصباح.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلًا معتدلًا على الأنحاء كافة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد .

وذكرت الهيئة أن الموجة الحارة ستنكسر ابتداءً من يوم الاثنين المقبل ليسود طقس صيفي لطيف على كافة المحافظات.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة، غدًا السبتن كالآتي:

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى23 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.