في 7 نقاط.. خطوات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% متناقصة، ونظام سداد على 30 سنة، وتعد المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وترصد السطور التالية، خطوات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

خطوات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

1- مبادرة التمويل العقاري لا يوجد لها كراسات شروط مثل المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، لكن الاستفادة من هذه المبادرة تعتمد على توفير الوحدة السكنية أولًا ثم الذهاب لجهة التمويل للحصول على قرض التمويل العقاري.

2- يشترط في الوحدة السكنية أن تكون أقل من مليون جينه لمتوسطي الدخل و350 ألف لمحدودي الدخل.

3- لا بد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخصة البناء.

4- تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات بنائية أو قانونية.

5- يتم سداد نسبة المقدم التى تصل لـ20% لجهة التمويل سواء كان بنك أو شركة تمويل عقاري، وتقسيط باقي الـ80% من ثمن الشقة على مدة التمويل التي تصل لـ20%.

6- يدرس البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

7- في النهاية توافق جهة التمويل على القرض وسداد ثمن الشقة بالكامل لمالك الوحدة الأول، وتستقبل الأقساط لصاحب قرض التمويل العقاري.

يذكر أن الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري تكمن في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتشمل مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.