تعرف على أسعار رحلات أوبر الجديدة 2021 بعد زيادة البنزين

أعلنت شركات النقل التشاركي، أسعار رحلات أوبر الجديدة 2021 ، بعد زيادة في تعريفة الخدمة على رحلات الركاب، في ضوء الزيادة التي طرأت قبل أيام على أسعار البنزين منذ عدة أسابيع.

أسعار رحلات أوبر الجديدة 2021

وجاءت أسعار رحلات أوبر الجديدة 2021 بعدما قررت شركة «أوبر وكريم» زيادة التعريفة لرحلاتها بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين التي أقرها مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع في 22 أبريل الماضي، حيث تم زيادة من 25 قرشا إلى جنيه في وسائل النقل التي تمتلكها شركة أوبر في مصر.

وأرسلت الشركة بريدا إلكترونيا للسائقين للتعرف على أسعار رحلات أوبر الجديدة 2021، قالت فيه إن تعديل أسعار رحلاتها بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين يساعد قائدي السيارات «كابتن السيارة» على زيادة أرباحه، كما أن السعر الجديد سيكون مناسبا للركاب لضمان عدم الانخفاض في طلبات الرحلات في الأماكن التي يعمل بها «الأبليكيشن».

7.50 فتح العداد

وتضمن بيان الشركة في رسالتها إلى عملائها من قائدي السيارات، التعريف بأسعار رحلات أوبر الجديدة 2021 وأن تعريفة فتح العداد في خدمة «أوبر إكس» بالقاهرة من 7.25 جنيه إلى 7.50 جنيه، وسعر الكيلو متر الواحد من 270 قرشا إلى 285 قرشا وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 42 قرشا مع تثبت السعر الأدنى للرحلة عند 12 جنيها، كما قررت الشركة توحيد أسعار خدمتي كونكت وسكوتر لتصبح تعريفة بداية الرحلة 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات وسعر الكيلو المتر 175 قرشا، بينما تبلغ سعر دقيقة الانتظار 35 قرشا، والسعر الأدنى للرحلات في الخدمتين هو 6 جنيهات.

ومن المعروف أن خدمة «كونكت» تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الطرود من وإلى المعارف والأصدقاء بالإضافة إلى خدمة التسوق، حيث يمكن للسائقين استلام الطلبات نيابة عن المستخدمين من المتاجر القريبة وتوصيلها إليهم «دليفري».

زيادة البنزين

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي؛ قررت رفع سعر البنزين 95 أوكتان من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين 92 أوكتان من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.

كما تمت زيادة البنزين 80 أوكتان، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

ممنوع زيادة الأجرة

وفي نفس السياق، أعلن جمع المحافظين عدم زيادة أسعار التعريفة في المواصلات العامة والخاصة بأنحاء الجمهورية، وتم إصدار قرار بذلك وشن حملات على جميع المواقف والسرفيس لمتابعة عدم زيادة سعر الأجرة.