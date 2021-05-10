مصدر حكومي: مصر تحتاج إلى منافسة قوية في سوق الهجرة العالمي

قال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر تحتاج إلى منافسة أقوى في سوق الهجرة العالمي، خاصة وأن اليد العاملة في مصر متنوعة، ولدينا عمالة مرتفعة المهارة، وعلينا إيجاد أسواق عمل خارجية لها، فالعرض والطلب مترافقان، ولابد من دراسة الأسواق جيدًا أمام مختلف الفئات؛ ففي أوروبا مثلًا لديهم دراسات لتطور الطلب على سوق العمل حتى 2030.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بجانب دراسة السلع والاحتياجات الأكثر طلبًا، يجب توفير تدريب لفرص متعلقة بهذه السلع ومجالاتها، وهذه نقطة مهمة ينبغي مراعاتها بالحرص على التوازن بين السوقين المحلي والخارجي، وأن تقوم مراكز البحث والدراسات في مصر بذلك، على غرار ما يقوم به الخارج في مركز «سالونيك للدراسات البحثية» على سبيل المثال، وهو مركز للتدريب المهني تابع للاتحاد الأوروبي، ويصدر دراسات عن الطلب على المهن المختلفة في الاتحاد الأوروبي حتى 2030 ويتم تحديثها دوريا.

وأوضح المصدر أن علينا أيضا الاستعانة بالخبرات والتعرف على المصادر، ووضع سياسات واضحة للمؤسسات لمعرفة فرص العمل والتعرف على تطور الطلب وصياغة سياسات واضحة وتعاون المؤسسات لذلك.

وأشار المصدر إلى أنه لابد من التعاون بين مؤسسات عديدة منها: التعليم، المنوط به جانب الغرس الثقافي والتعليم الراقي لملائمة احتياجات أسواق العمل الخارجية وإكساب الشباب المهارات، ووزارة القوى العاملة، المنوط بها التحقق من عقود العمل والاتفاقات مع الدول الأخرى، ووزارة الهجرة التي تقوم بإشراك المصريين بالخارج في مشروعات استثمارية ناجحة ومخطط لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، والتحفيز لباقي الجهات لرعاية المهاجرين، بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق والحماية الدبلوماسية، ووزارة العدل بسنّ القوانين لحماية المهاجرين وضمان حقوقهم.

وأضاف أن هناك تجارب في بعض الدول لهجرة أطباء بعقود عمل تمريض لزيادة فرص التمريض أكثر من الأطباء، كما نحتاج لتحسين ظروف العمل وضمان الأجور المناسبة، والتأكد من الضمان الاجتماعي والتأمين والرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة.