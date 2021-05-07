«الهجرة» توضح للمصريين في الخارج كيفية تقديم شكوى

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على تلقي أي شكاوى أو استفسارات تخص المصريين بالخارج، وذلك من حرص الحكومة المصرية على تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية مؤخرًا لمختلف الوزارات بالدولة، ومن أبرزها خدمة تقديم شكاوى المصريين العاملين بالخارج إلكترونيًا بأكثر من طريقة، سواءً عن طريق الاتصال على الخط الساخن لوزارة الهجرة، أو من خلال صفحتها الرسمية عبر الإنترنت.

وأكدت الهجرة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، أنه أصبح متاحًا الآن إمكانية تقديم شكوى بكل سهولة، نظرًا لسعي الوزارة لتوفير أفضل ما لديها لصالح المواطن المصري العامل بالخارج، ولتسهيل التواصل بين الوزارة وبين جميع المصريين ونوضح أدناه خطوات تقديم الشكوى بالتفصيل، وذلك عقب أن أوضحنا تفصيلاً كيفية التواصل مع وزيرة الهجرة.

خطوات تقديم شكاوى وزارة الهجرة

وتعتبر وزارة الهجرة، هي الجهة المنوطة رسميًا عن تولي شؤون المصريين بالخارج، حيث وفرت لهم الكثير من الخدمات عن طريق موقعها مما سمح بتوصيل أصواتهم إلى الحكومة المصرية، ويمكن تقديم الشكوى من خلال الطريقة التالية:

- ستقوم بالدخول إلى موقع وزارة الهجرة الإلكتروني من هــنـــــا.

- قم بالنقر على تبويب مستخدم جديد، وذلك حتى تحصل على حساب خاص بك.

- عقب الانتهاء من مراحل عمل الحساب الجديد والحصول على رقم مرور، ستقوم بالدخول وتقديم الشكوى.

- يمكن الاستعلام عن الرد على الشكوى من خلال رقم الشكوى، ومعها الرقم القومي للمواطن.

- يتم الرد على جميع الشكاوى المرسلة إلى الوزارة، ويتم التعاون بينها وبين الوزارات المعنية الأخرى لحل المشكلة.

أرقام وزارة الهجرة المصرية

ويمكن التواصل مع وزارة الهجرة، من خلال القنوات التي تم طرحها في الفترة الأخيرة من أجل طرح الشكاوى والاستفسارات، وتم توفير الخط الساخن برقم 19787، فضلًا عن الأرقام التالية والبريد الإلكتروني والحسابات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.