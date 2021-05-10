قارن قبل الشراء.. مواصفات «سوزوكي سويفت» و«شيفروليه أوبترا»

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، وتتجدد كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتين في فئة السيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، بعد الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما « سوزوكي سويفت» و«شيفروليه أوبترا».

مواصفات سوزوكى سويفت

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم راقٍ، ومزوَّدة بمحرّك سعة 1200 سي سي قوّة 84 حصان، يولّد عزمًا أقصى قدره 107 نيوتن/ متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 5 سرعات.

وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 12.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ ساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالى 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتتوافر السيارة في السوق بثلاث قئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 170 ألف جنيه والفئة الانية بسعر 206 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 214 ألف جنيه.

مواصفات شيفروليه أوبترا

تتوافر السيارة في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك بسعة 1500 سي سي، ويولد قوة 110 أحصنة، وأقصى سرعة 170 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 13.2 ثانية، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وتُصنع السيارة في أمريكا ويتم جمعها في مصر وسعر الفئة الأولى بالسوق المصرية 200 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 206 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 215 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 222 ألف جنيه.