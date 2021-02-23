قارن قبل الشراء.. أسعار 20 سيارة «زيرو» موديل 2021
أسعارها تبدأ من 125 إلى 200 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:48 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2021
سيارة فيات تيبو
شهد سوق السيارات الحديثة مؤخرًا، استقرارا في أسعار عدد من السيارات في السوق لموديل 2020، كما شهدت بعض الطرازات انخفاضا ملحوظا، بسبب انخفاض الدولار ونزول الموديلات الحديثة إلى السوق.
وتستعرض الوطن أسعار 20 سيارة حديثة بين ماانوال وأتومتيك موديل 2020 و2021 أسعارها، بدأت من 125 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
زوتى Z100 2020 مانيوال / Elegent
Cc
1000
السعر
118,000
سوزوكى التو 2020مانيوال
cc
800
السعر
125,000
لادا جرانتا 2020 مانيوال / A/C
Cc
1600
السعر
143,000
سوزوكى اسبريسو 2021مانيوال / فول اوبشن
Cc
1000
السعر
146,900
لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد مانيوال / Full option
cc
1600
السعر
149,900
بروتون ساجا 2021مانيوال / Standard
Cc
1300
السعر
166,900
Cc
1250
السعر
169,900
سوزوكى سويفت ديزاير 2021 مانيوال
Cc
1200
السعر
170,000
بى واى دى F3 2021 مانيوال
Cc
1600
السعر
171,000
شيرى اريزو 5 2020 مانيوال / بيز لاين / فرش جلد
Cc
1500
السعر
171,300
رينو لوجان 2021 مانيوال / E1
Cc
1600
السعر
174,000
شيرى انفى 2019 مانيوال / Tinted Glass
Cc
1500
السعر
175,000
نيسان صنى 2021 مانيوال / بيز لاين
Cc
1500
السعر
180,900
فيات تيبو 2020 مانيوال / pack1
Cc
1400
السعر
189,900
هيونداي فيرنا 2019 مانيوال / GL Tinted glass
Cc
1600
السعر
193,500
شيفروليه أوبترا 2021 اتوماتيك
Cc
1500
السعر
197,500
بيجو 301 2020 مانيوال / Access
Cc
1600
السعر
199,99
سينوفا X35 2019اتوماتيك / Basic
cc
1500
السعر
200,000
لادا لارجوس 2020مانيوال / فان
cc
1600
السعر
192,000
شيفروليه افيو 2020 اتوماتيك / Base
cc
1500
السعر
196,000
يذكر أن سوق السيارات شهد مؤخرا إطلاق السيارات الكهربائية، بالتعاون بين كل من بوابة مصر الرقمية EG GATE وشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية، متمثلة في شركة المستقبل لتسيير وتراخيص المركبات، حيث تضم قائمة المصانع، التي شاركت في عملية التصنيع المحلي للسيارات بواقع 45% مكون محلي، مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع كنترول الهندسية، ومصنع تريدكو الصياد، ومصنع إتك للكابلات الكهربائية، ومصنع تراست، ومصانع جريش للزجاج ومصنع باور كود.
ومن جانب أخر أطلقت الحكومة مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للغاز، منها سيارات أجرة وملاكي وميكروباص، وهي السيارات التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما.