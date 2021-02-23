قارن قبل الشراء.. أسعار 20 سيارة «زيرو» موديل 2021

شهد سوق السيارات الحديثة مؤخرًا، استقرارا في أسعار عدد من السيارات في السوق لموديل 2020، كما شهدت بعض الطرازات انخفاضا ملحوظا، بسبب انخفاض الدولار ونزول الموديلات الحديثة إلى السوق.

وتستعرض الوطن أسعار 20 سيارة حديثة بين ماانوال وأتومتيك موديل 2020 و2021 أسعارها، بدأت من 125 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

زوتى Z100 2020 مانيوال / Elegent

Cc

1000

السعر

118,000

سوزوكى التو 2020مانيوال

cc

800

السعر

125,000

لادا جرانتا 2020 مانيوال / A/C

Cc

1600

السعر

143,000

سوزوكى اسبريسو 2021مانيوال / فول اوبشن

Cc

1000

السعر

146,900

لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد مانيوال / Full option

cc

1600

السعر

149,900

بروتون ساجا 2021مانيوال / Standard

Cc

1300

السعر

166,900

Cc

1250

السعر

169,900

سوزوكى سويفت ديزاير 2021 مانيوال

Cc

1200

السعر

170,000

بى واى دى F3 2021 مانيوال

Cc

1600

السعر

171,000

شيرى اريزو 5 2020 مانيوال / بيز لاين / فرش جلد

Cc

1500

السعر

171,300

رينو لوجان 2021 مانيوال / E1

Cc

1600

السعر

174,000

شيرى انفى 2019 مانيوال / Tinted Glass

Cc

1500

السعر

175,000

نيسان صنى 2021 مانيوال / بيز لاين

Cc

1500

السعر

180,900

فيات تيبو 2020 مانيوال / pack1

Cc

1400

السعر

189,900

هيونداي فيرنا 2019 مانيوال / GL Tinted glass

Cc

1600

السعر

193,500

شيفروليه أوبترا 2021 اتوماتيك

Cc

1500

السعر

197,500

بيجو 301 2020 مانيوال / Access

Cc

1600

السعر

199,99

سينوفا X35 2019اتوماتيك / Basic

cc

1500

السعر

200,000

لادا لارجوس 2020مانيوال / فان

cc

1600

السعر

192,000

شيفروليه افيو 2020 اتوماتيك / Base

cc

1500

السعر

196,000

يذكر أن سوق السيارات شهد مؤخرا إطلاق السيارات الكهربائية، بالتعاون بين كل من بوابة مصر الرقمية EG GATE وشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية، متمثلة في شركة المستقبل لتسيير وتراخيص المركبات، حيث تضم قائمة المصانع، التي شاركت في عملية التصنيع المحلي للسيارات بواقع 45% مكون محلي، مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع كنترول الهندسية، ومصنع تريدكو الصياد، ومصنع إتك للكابلات الكهربائية، ومصنع تراست، ومصانع جريش للزجاج ومصنع باور كود.

ومن جانب أخر أطلقت الحكومة مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للغاز، منها سيارات أجرة وملاكي وميكروباص، وهي السيارات التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما.