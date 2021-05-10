عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار في القدس وسماع دوي عدة انفجارات كتب: محمد علي حسن 05:51 م | الإثنين 10 مايو 2021 قبة الصخرة أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس، وسماع دوي عدة انفجارات. وسنوافيكم بالتفاصيل.. اقرأ المزيد: «المهندسين العرب» تطالب «نوبل للسلام» بمنح جائزتها للمرابطين في فلسطين رئيس البرلمان العربي لسفير فلسطين: ندعمكم في سبيل استعادة حقكم المشروع ليلة فى حب فلسطين بالأوبرا.. ومدحت صالح يغني «ابن مصر» بمسرح النافورة خارجية فلسطين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور فلسطين مدينة القدس القدس الاحتلال