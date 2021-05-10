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عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار في القدس وسماع دوي عدة انفجارات

كتب:

محمد علي حسن
05:51 م | الإثنين 10 مايو 2021
قبة الصخرة

قبة الصخرة

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار انطلقت في القدس، وسماع دوي عدة انفجارات.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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