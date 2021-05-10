حظر نقل أتوبيسات السياحة يهدد بإلغاء إجازة العيد بفنادق الغردقة

أعلن عدد من فنادق الغردقة، أنها كاملة العدد في إجازة العيد، وعدم استقبالها لحجوزات من السائحين، رغم تلقي فنادق الغردقة ومرسى علم، العديد من الحجوزات، وارتفاع نسبة الإجازات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن خطاب غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، إلى شركات النقل السياحية، بحظر تنقل أتوبيسات السياحة بين المحافظات، يهدد بإلغاء الحجوزات بالفنادق السياحية، لعدد كبير من النزلاء، الذين تم الحجز لهم بواسطة شركات السياحة، وأن الحجز يشمل الإقامة والانتقال بأتوبيسات شركات السياحة.

كانت تلقت الشركات من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر، خطابا من الغرفة يحظر فيه تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات، كما يحظر نقل المصريين بالحافلات السياحية بين المحافظات.

واشتكى عدد من أصحاب وملاك شركات السياحة من تبعات خطاب غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، حيث تم تلقي حجز الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية، لقضاء إجازة العيد بفنادق الغردقة ومرسى علم، ما يضعهم في مشكلة كيفية نقل الأفواج من القاهرة والمحافظات الأخرى إلى فنادق الغردقة ومرسى علم.

وأشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، بأن خطاب غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في المادة التاسعة الصادر برقم 923، يوم 5 مايو الجاري، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن تداعيات الخطاب سيؤثر بالطبع على حركة السياحة الداخلية ونسبة الإشغالات بالفنادق، خلال فترة العيد، خاصة أن أتوبيسات السياحة هي وسيلة نقل عدد كبير من نزلاء السياحة الداخلية لفنادق الغردقة.

وأكد عضو لجنة النقل برفع الأمر إلى الغرفة الرئيسية لشركات السياحة والسفر بالقاهرة لعرض الأمر على الجهات المختصة والتنسيق، بخصوص تشجيع السياحة الداخلية والتي تعمل الدولة على تشجيعها، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات لتشجيع السياحة.

يذكر أن فنادق الغردقة شهدت إقبالا كبيرا على الحجوزات مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث تصل نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، وتصل إلى 50 بالمائة، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، كما أعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في إجازة عيد الفطر المبارك، بعد تلقيها عدد كبير من الحجوزات لقضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة.