أماكن الفسح في العيد.. كيف تقضي العيد في الغردقة؟

تستقبل مدينة الغردقة الآلاف من الوافدين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تنتعش السياحة الداخلية بفنادق المدينة والتي تضم ما يقرب من 180‪ فندقا تنتشر على شواطئ البحر لمسافة 40 كيلو مترا شمالا وجنوبا بمناطق الجونة وهاواي شمالا وشارع شيراتون والممشى السياحي وسط المدينة ومكادي بيتش وسهل حشيش جنوبا، بالإضافة إلى عدد من الجزر البحرية، حيث الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والرمال الناعمة والشعاب المرجانية الرائعة والجو المعتدل.

رحلات بحرية لجزيرة الجفتون

يأتي على رأس الجزر البحرية (جزيرة الجفتون) وهي على رأس قائمة الأماكن والرحلات السياحية التى يمكن زيارتها خلال قضاء إجازتك في الغردقة والقيام برحلة بحرية على متن أحد اللنشات البحرية.

وتبعد الجزيرة نحو 11 كيلومتراً عن شاطئ الغردقة، والذهاب إليها في الصباح والعودة في الرابعة مساء وتقضى نحو 7 ساعات ما بين السباحة والغطس والسنوركلينج، وتتميز جزيرة الجفتون بالرمال الناعمة والشواطئ الرائعة، و تضم أكثر من 14 موقعاً للغوص.

رحلات سفاري في صحاري الغردقة وقت الغروب

تجذب رحلات سياحة السفاري العديد من السائحين في مغامرة صحراوية للاستمتاع بما تحتويه الطبيعة والحياة البرية المصرية من الجبال والرمال والهضاب والوديان والحياة البدوية بكل تفاصيلها.

وتبدأ الرحلة ظهرا وتنتهي عقب غروب الشمس على جبال البحر الأحمر باستخدام سيارات الدفع الرباعي والموتسيكلات رباعية العجلات وتعتبر عامل جذب لهواة المغامرات وعشاق سياحة السفاري والاستمتاع بالطبيعة وقضاء عدة ساعات بين الجبال وسط الحياة البدوية.

أماكن الشواطئ والخروجات العامة في الغردقة

يأتى على رأس أماكن النزهة بمدينة الغردقة «مارينا اليخوت» والمعروف بالمارينا السياحي جنوب الغردقة، وتعد مقصداً للتنزه في فترة المساء، تحتوي على الملاهي الليلة والحفلات والديسكوهات والكافيهات والمطاعم وأماكن التسوق ومرسى لليخوت والقوارب وهو المكان الأنسب للباحثين عن المتعة والاسترخاء ليلا في الغردقة ويظل مفتوحا حتى منتصف الليل.

شارع شيراتون والممشى السياحي بالغردقة

يأتى الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة ويمتد لأكثر من عشرة كيلو مترات ثم شارع شيراتون السياحي وهو من أقدم شوارع الغردقة وأشهرها على الإطلاق، ويمتد لمسافة كيلو مترات ويُعد مكانا مناسبا جداً للتنزه ويضم العديد من المقاهي والمطاعم السياحية التي تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات والمحال التجارية والبراندات، وتظل المحال التجارية والمطاعم والكافيهات مفتوحة حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

متحف جراند أكواريوم (جراند أكواريوم الغردقة)

يعد واحدا من أكبر متاحف الآكواريوم بالشرق الأوسط، وثالث أكبر «جراند أكواريوم» للمحاكاة البحرية فى العالم، مقام على مساحة تصل إلى نحو 22 ألف متر، يقع بشارع مجاويش جنوب مدينة الغردقة ويجذب الآلاف من السائحين، ويعرض المكان مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المختلفة، بينها سلاحف وأسماك قرش وأسماك ملونة، وذلك في أشكال رائعة داخل بيئة شبيهة لما هى عليه في الحقيقة، ويضم 22 حوضاً من أكبر أحواض الأسماك فى العالم حجماً، حيث يعد «الأكواريوم» المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

متحف الرمال

يقع المتحف بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وأقيم بمشاركة نحو 42 فناناً ونحاتاً من 17 دولة واستخدم نحو 12 ألفاً و500 متر من الرمال و4 آلاف متر من المياه، ويُعد أول وأكبر متحف مفتوح من الرمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضم المتحف عدداً من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر والعالم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والأسطورية التى أثَّرت في تاريخ العالم.

وبزيارة المتحف يمكنك أن ترى الأهرامات، وأبوالهول بأنف كامل، و42 لوحة جدارية تاريخية، وتتصدر الأهرامات وتمثال أبوالهول مدخل المتحف وعدة تماثيل رملية ضخمة تصل إلى نحو 10 أمتار ارتفاعاً.

ميني بارك إيجيبت

تقع بالقرب من منطقة خليج مكادى أقيمت على مساحة تمتد لـ3 كيلومترات من الأراضي، حيث توفر هذه المنطقة القيام بتجربة مختلفة لمشاهدة معالم مصر السياحية والتاريخية بأحجام مصغرة منها الأهرام وابو الهول والقلعة وبرج القاهرة ومساجد تاريخية ومعابد الأقصر وأسوان.

متحف الغردقة

يقع بمنطقة مبارك 6 جنوب الغردقة ويقام على مساحة 10 آلاف متر ويضم أكثر من 200‪0 قطعة آثار أصلية في صالة العرض المتحف والعديد من المقتنيات تمثل جميع العصور على مر التاريخ بداية من العصور ما قبل التاريخ حتى العصور الحديثة.