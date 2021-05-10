حصل تطبيق كلوب هاوس للدردشة الصوتية على اهتمام ملايين المستخدمين في الآونة الأخيرة، وتصدر تحميل تطبيق كلوب هاوس للأندرويد محركات البحث على جوجل، بعد أن أصدرت الشركة المطورة للتطبيق نسخته على الأندرويد؛ لكي يتمكن المستخدمين من تثبيت التطبيق على الهواتف.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدمها لقرائها خطوات تحميل تطبيق كلوب هاوس للأندرويد، لكي يتمكن المستخدمين من تثبيته على هواتفهم على النحو التالي:

تحميل تطبيق كلوب هاوس للأندرويد

تحميل التطبيق نسخة الـAPK من هنـــــــــــا.

- يتم إدخال رقم هاتفك المحمول.

- يرسل التطبيق رسالة على هاتفك المحمول تشمل رقم التفعيل، أدخله في الخانة المخصصة لذلك.

- وبذلك يكون تم تحميل التطبيق والتسجيل به، ويمكن البدء في استخدامه من خلال دعوة أحد المستخدمين.

تطبيق كلوب هاوس

تأسس تطبيق كلوب هاوس عام 2020، وحقق صدى واسعا لاعتماده على الدردشة الصوتية وليس الكتابة، وساهم في انتشاره بشكل كبير تغريدة نشرها الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»؛ إذ أعلن عن كلوب هاوس باعتباره تطبيق مخصص للمحادثات الصوتية وآمن تماما، ويقتصر على المدعوين فقط.

طريقة استخدام تطبيق كلوب هاوس

ويتضمن التطبيق إنشاء غرف دردشة جماعية والانضمام إليها، وتبادل المحادثات الصوتية فقط دون نصوص أو صور أو مقاطع فيديو؛ إذ أنه عند فتحه ستظهر لك قائمة بالغرف المتاحة، وقائمة توضح من في كل غرفة، ويمكن الانضمام للغرفة من خلال الضغط عليها، وانتظار قبول الدعوة من أحد المتواجدين، كما يمكن أن تبدء غرفتك الصوتية الخاصة بك.

يذكر أنه اعتبارا من أمس الأحد، تمكن مستخدمي أندرويد من تنزيل التطبيق وتثبيته عبر هواتفهم، مع العلم أنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالي للتطبيق.